Vaccinazione gratuita per il Papilloma virus. La propone l’Asp Trapani in diversi centri vaccinali della provincia dal 4 al 7 marzo prossimi, dalle 8,30 alle 13 e dalle 15 alle 17. L’occasione è la Giornata mondiale contro il Papilloma virus (4 marzo) e la festa della donna (8 marzo) e a organizzarla è il dipartimento di prevenzione dell’Asp Trapani. L’offerta vaccinale è per tutte quelle persone che non rientrano di norma nel target gratuito. Quindi, dal 4 all’8 marzo, possono vaccinarsi gratuitamente le donne dagli 11 ai 45 anni, gli uomini dagli 11 ai 26 compiuti e poi partner di donne positive al Papilloma virus di qualsiasi sesso. In provincia, senza prenotazione, ci si può recare alla Cittadella della salute (Trapani-Erice), Marsala (piazza Marconi, 1), Mazara del Vallo (via Furia Tranquillina, 1), Castelvetrano (piazza Martiri d’Ungheria, 1), Campobello di Mazara (piazza Nino Buffa, 1, il 5 e il 7 marzo, dalle 15 alle 18), Alcamo (viale Europa) e Pantelleria (piazza Almanza). Tra le iniziative sono in programma due eventi, uno dei quali sabato 8 marzo, dalle 9,30 alle 13 al Convento dei minimi di Castelvetrano. Anche in quella occasione sarà possibile sottoporsi a vaccinazione per il Papilloma virus.

AUTORE. Redazione