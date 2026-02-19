Il prossimo 4 luglio Papa Leone XIV sarà a Lampedusa. Così come aveva annunciato, nel video messaggio trasmesso il 12 settembre scorso nell’ex cava di Punta Sottile in occasione della candidatura del progetto “Gesti d’accoglienza” a Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, il pontefice visiterà la maggiore delle isole Pelagie per richiamare tutti “a diventare esperti di riconciliazione”. La data è stata comunicata dal Vaticano alla Curia di Agrigento e al sindaco delle Pelagie Filippo Mannino. L’annuncio è stato fatto oggi alle ore 12 al palazzo vescovile di Agrigento dall’Arcivescovo monsignor Alessandro Damiano.