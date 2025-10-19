Nel viaggio tra i pani tipici d’Italia proposto da Tg2 Dossier domenica 19 ottobre c’è anche il pane nero di Castelvetrano. Nel dossier “Pane nostro” firmato da Antonio Farnè, per la rubrica curata da Francesco Vitale, Rosaria Bua e Giuseppe Modica del panificio Gullo raccontano come si fa il pane nero, che ingredienti si utilizzano, come si prepara il forno e come, con passione, si preparano “cuddure” e pagnotte. Nel dossier parla anche il mugnaio Filippo Drago che da alcuni anni ha coltivato i grani antichi di Sicilia all’interno del Parco archeologico di Selinunte e dai quali nascerà la pasta a marchio Selinunte. Qui sotto lo spezzone del Dossier dedicato al pane nero di Castelvetrano.

Le immagini video sono state realizzate da Max Firreri e Flavio Leone (SISILAB).

VEDI QUI L’INTERA PUNTATA DI TG2 DOSSIER