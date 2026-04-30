Il «PalmosaFest», la rassegna di arte e letteratura di cui è direttore artistico Bia Cusumano e la cui direzione culturale è affidata alla

giornalista Jana Cardinale, celebra, con un appuntamento fuori cartellone, il «maggio dei libri» e lo fa ricordando lo scrittore Andrea Camilleri.

Sabato 2 maggio, all’ex convento dei minimi, a partire dalle 18, si presenterà «In Sicilia con Andrea Camilleri» (Giulio Perrone editore), scritto da Salvatore Picone e Gaetano Savatteri.

Il libro, uscito per il centenario della nascita di Camilleri, è un viaggio fatto di luoghi e di parole, seguendo le tracce dello scrittore nella sua Sicilia. Un itinerario che parte da Porto Empedocle, città natale di Camilleri, per condurci a Vigàta, il luogo immaginario che ha preso vita nei suoi romanzi e nell’immaginario collettivo.

Una mappa attorno ai libri di uno scrittore nato in una ricca borgata di mare che si confonde e sovrappone a Vigàta dove sorge la statua del commissario Montalbano. È un viaggio tra realtà e finzione, di piccoli e grandi slittamenti in cui Vigàta è Porto

Empedocle, ma anche la Punta Secca della serie televisiva che ha reso celebri questi luoghi. Salvatore Picone e Gaetano Savatteri inseguono le orme di un cantastorie contemporaneo, sfruttando le tracce e le suggestioni disseminate nella sua opera, nei suoi libri e nei suoi interventi sui giornali.

La quarta edizione del «PalmosaFest» (che fa parte della Rete dei festival letterari del trapanese) si è conclusa il mese scorso, organizzata congiuntamente dall’associazione «Palmosa-Kore» e dal Comune di Castelvetrano, che ha sostenuto la rassegna grazie al finanziamento del Centro per il libro e la lettura (un ramo del Ministero della Cultura), ottenuto nell’ambito del bando «Città che legge». Il progetto vincitore, «Trame narrative», è stato coordinato dalla Soprintendenza ai Beni culturali di Trapani.

Il festival è stato inoltre abilitato per il percorso di formazione «scuola- lavoro» rivolto agli studenti del triennio in virtù della convenzione sottoscritta tra l’associazione «Palmosa-Kore» e il Polo liceale «Cipolla- Gentile-Pantaleo» guidato dalla dirigente Giulia Flavio.