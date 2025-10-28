Dopo la pausa estiva, la scimmietta simbolo del Pakito Jungle Palace torna a sorridere. Quel luogo magico che per anni ha fatto divertire centinaia di bambini e famiglie riapre le sue porte con un’energia rinnovata e tante novità pensate per tutte le età: bambini, adolescenti e adulti.

Le due grandi aree gioco sono state completamente rinnovate: dal Parco Baby: dedicato ai bimbi da 18 mesi a 3 anni, con la presenza dei genitori; al Playground: per bambini dai 4 ai 10 anni, animato da uno staff qualificato pronto a trasformare ogni pomeriggio in una festa. Le animazioni sono arricchite da giochi interattivi e da Just Dance, dove i bambini possono scatenarsi a ritmo di musica in vere e proprie dance battle.

Totalmente nuova è l’Arena Interattiva Pakito, un’area dedicata a sfide dinamiche, giochi interattivi e competizioni digitali per ragazzi e famiglie, per un divertimento sempre più immersivo.

Continuano a intrattenere la Laser Tag Arena: due squadre, pistole laser e una scenografia immersiva con fortini e nascondigli per sfide mozzafiato dai 8 anni in su; e Meta Escape Room VR: quattro avventure interattive uniche in Sicilia — Alice in Wonderland, Scuola di Magia, Superheroes e Zombie — per vivere un’esperienza di realtà virtuale coinvolgente e condivisa, perfetta anche per attività di team building e serate tra amici (dai 12 anni in su).

Inoltre, Pakito conferma la sua vocazione per l’intrattenimento, trasformando ogni compleanno in un’esperienza unica, dalle ambientazioni scenografiche, ai giochi interattivi, laser tag, escape room in realtà virtuale e tanto divertimento. Gli allestimenti personalizzati e le nuove aree tematiche rendono ogni festa un ricordo speciale per bambini e famiglie. Mentre i più piccoli vivono le loro avventure tra aree gioco, i genitori possono concedersi un momento di relax gustando aperitivi e apericena Jungle in un’atmosfera accogliente e informale.

La proposta food & drink comprende dai taglieri di salumi e formaggi selezionati e coppo con patatine, cazzilli e panelle alle cassettine con frittura mista e tapas, serviti con cocktail alcolici e analcolici, da quest’anno, l’offerta si arricchisce con degustazioni di pizza artigianale, per un’esperienza ancora più completa e gustosa.

Pakito non è solo divertimento quotidiano, qui è possibile organizzare o inserirsi in eventi tematici e feste a tema, come l’imperdibile Festa di Halloween per bambini, con animazione dedicata e aperitivo per i genitori. Il 31 ottobre, dalle 16:30 alle 19:30 ti aspettano: Giochi interattivi; Just Dance Horror; Animazione mostruosa; Gadget e pop corn per tutti i bambini. Ingresso pomeridiano: 10€ a bambino. Dalle 20:00 la festa continua con una cena da paura, perfetta per tutta la famiglia! Menù fisso a scelta – 20€ a persona (bibite escluse): Viale Roma 71 – Castelvetrano: 335 7784500 – 393 0323545 Instagram: @pakitojunglepalace

Pakito Jungle Palace è molto più di un parco giochi: è un luogo che cresce e si arricchisce continuamente, unendo gioco, tecnologia, divertimento e gusto in un’unica esperienza.