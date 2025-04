Gli studenti delle terze classi della scuola secondaria dell’Istituto “G. Di Matteo” di Castelvetrano hanno partecipato alla diretta streaming nazionale del webinar “Pagine di legalità”. È intervenuto online Pietro Grasso, già giudice del maxiprocesso a Cosa nostra ed ex procuratore nazionale antimafia ed ex presidente del Senato, oggi presidente della Fondazione “Scintille di futuro”. A rendere più coinvolgente l’incontro l’intervento di Pif, regista, attore e autore da sempre attento ai temi dell’impegno civile e della memoria. L’iniziativa fa parte del percorso didattico “Pagine di legalità”. Grasso ha ricordato la sua esperienza maturata accanto ai giudici Falcone e Borsellino e ha guidato i giovani in un viaggio tra passato e presente, per scoprire come le mafie, silenziosamente, si siano insediate nel tessuto economico e sociale del Paese, travalicando i confini delle regioni meridionali.