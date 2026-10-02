Quattro weekend di aperture straordinarie e un intero mese di opportunità per prendersi cura della propria salute. Torna “Ottobre Rosa” dell’ASP di Trapani, giunto alla seconda edizione con un programma provinciale che riunisce screening oncologici, vaccinazione anti-HPV, counseling sui corretti stili di vita e la confermata iniziativa pet friendly.

La campagna, che parte sabato prossimo 3 ottobre, coinvolgerà presidi ospedalieri, consultori familiari, Case della Comunità, Poliambulatori, punti prelievo, ambulatori vaccinali e strutture veterinarie aziendali in tutta la provincia, compresa Pantelleria. Tutte le attività sono gratuite; l’adesione alla campagna e alle singole prestazioni è libera e avviene esclusivamente su base

volontaria.

Nei quattro fine settimana (3–4, 10–11, 17-18 e 24–25 ottobre) le strutture aderenti, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, garantiranno accessi straordinari per intercettare le donne che non hanno effettuato gli esami negli intervalli raccomandati e favorire la continuità dei percorsi di screening.

Screening mammografico: donne tra 50 e 69 anni che non abbiano effettuato una mammografia di screening negli ultimi due anni. L’esame si svolge su appuntamento, fino alla capienza disponibile.

Pap-test: donne tra 25 e 29 anni, che non lo abbiano effettuato negli ultimi tre anni, in modalità Open Day nei consultori aderenti.

HPV test: donne tra 30 e 64 anni, che non lo abbiano effettuato negli ultimi cinque anni, in modalità Open Day.

Counseling e informazioni sui corretti stili di vita: donne a partire dai 16 anni, a cura delle ostetriche, senza prenotazione.

Per la prenotazione della mammografia il numero verde corretto è 800152233 e si può prenotare anche sabato mattine domenica mattina, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, (anche tramite whatsapp al numero 3386314817 solo messaggi) fino al raggiungimento della capienza disponibile. Pap-test, HPV test e counseling si svolgono invece in modalità Open Day, senza prenotazione. Le donne appartenenti alle fasce target continueranno comunque a ricevere gli inviti del Servizio Screening nell’ambito del programma ordinario.

Per tutto ottobre inoltre screening del tumore del colon-retto: donne e uomini tra 50 e 69 anni che non abbiano effettuato negli ultimi due anni il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci potranno ritirare gratuitamente il kit, negli orari di apertura, presso le Case della Comunità, i Poliambulatori ASP e i punti prelievo indicati nel programma. Il kit sarà consegnato anche alle donne che effettueranno lo screening mammografico e ai dipendenti ASP appartenenti al medesimo target.

Il campione, raccolto a domicilio seguendo le istruzioni ricevute, dovrà essere consegnato presso una delle farmacie convenzionate.

Lunedì 5, 12, 19 e 26 ottobre 2026, dalle ore 14:30 alle ore 17:00, gli ambulatori vaccinali di Trapani-Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi, Campobello di Mazara, Alcamo e Castelvetrano garantiranno un’apertura straordinaria per la vaccinazione anti-HPV. L’offerta è rivolta a ragazze e ragazzi, donne e uomini tra 11 e 29 anni. Durante l’accesso l’utente potrà verificare il proprio stato vaccinale e ricevere indicazioni sulle eventuali dosi e vaccinazioni da effettuare.

Dopo il successo della prima edizione, la campagna conferma la formula pet friendly in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP di Trapani. Le donne che parteciperanno alle attività di prevenzione riceveranno un voucher gratuito per una visita veterinaria del proprio animale da compagnia.

Le visite saranno effettuate nelle strutture veterinarie della provincia dal lunedì al venerdì per tutto il mese di ottobre, previo appuntamento telefonico e presentazione del voucher ricevuto nella sede in cui è stata erogata la prestazione sanitaria di prevenzione.

Il calendario completo, gli indirizzi delle strutture, i recapiti, le modalità di accesso e gli aggiornamenti sono disponibili inquadrando il QR Code oppure visitando la sezione dedicata del sito aziendale.