L’ospitalità non è solo accoglienza, ma può diventare un presidio fondamentale di sicurezza e tutela. È con questo obiettivo che, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, La Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa ha presentato SafeHost (Enhancing Early GBV Detection in the Hospitality Sector), un nuovo progetto europeo cofinanziato dal programma Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) della Commissione Europea.

L’iniziativa nasce per colmare una lacuna critica: la difficoltà di individuare precocemente i segnali di violenza di genere (GBV) in contesti spesso trascurati. SafeHost punta a trasformare il personale alberghiero di prima linea — receptionist, addetti ai piani e concierge — in vere e proprie “sentinelle” capaci di riconoscere i campanelli d’allarme e offrire un primo, decisivo supporto alle vittime.

Le donne che si trovano in situazioni di mobilità — come turiste, migranti o lavoratrici stagionali — sono particolarmente esposte al rischio di isolamento. Pur manifestando talvolta segnali latenti di disagio o abuso, incontrano spesso forti barriere linguistiche, culturali o burocratiche nell’accedere ai centri antiviolenza e ai servizi di supporto sul territorio. In questo scenario, hotel e strutture ricettive rappresentano un osservatorio privilegiato, finora sottoutilizzato, dove è possibile intercettare il pericolo e attivare aiuti immediati.

SafeHost sperimenterà un modello d’intervento condiviso nell’area euro-mediterranea, articolato su più fronti operativi e tecnologici: Formazione capillare: Verranno organizzati 175 workshop per formare almeno 2.625 professionisti del settore ricettivo, partendo da una mappatura analitica delle pratiche già esistenti e degli ostacoli riscontrati negli alberghi. Protocolli e rete: È prevista la firma di accordi di segnalazione sicura con oltre 60 strutture ricettive, affiancati dallo sviluppo di linee guida per le politiche aziendali e dal coordinamento di soluzioni di alloggio d’emergenza. Innovazione digitale: Il progetto prevede il lancio di un’App multilingue integrata con un chatbot di Intelligenza Artificiale e un sistema di monitoraggio, per abbattere le barriere comunicative e facilitare la richiesta di aiuto. Sensibilizzazione: Sarà avviata una campagna multilingue rivolta sia ai viaggiatori che alla cittadinanza, accompagnata da tavole rotonde istituzionali con i decisori politici (policy-maker).

Un impegno destinato a durare

Per evitare che l’iniziativa resti isolata, SafeHost lavora sull’impatto a lungo termine. I moduli formativi sviluppati durante il progetto verranno infatti integrati nei programmi accademici dell’istruzione superiore dedicata al turismo, formando così i professionisti di domani. Inoltre, sarà diffuso un toolkit validato e replicabile in tutta Europa, in piena coerenza con la Convenzione di Istanbul e con la recente Direttiva UE 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Una rete internazionale

Il progetto è guidato dal centro cipriota Codeca (Center for Social Cohesion, Development and Care ) e riunisce un consorzio di dieci realtà provenienti da cinque Paesi europei (Cipro, Grecia, Spagna, Italia e Danimarca): oltre a La Rotta dei Fenici, partecipano per l’Italia la cooperativa sociale La Esse scs, affiancate da Ctl Eurocollege , Larnaka Tourism Board e Limassol Chamber of Commerce and Industry (Cipro), Kentro Evropaikou Syntagmatikou Dikaiou Idryma e AKNOW (Grecia), Fundación Concilia2 (Spagna) e KHRS ApS (Danimarca).