Il medico chirurgo Antonio Tavormina è il nuovo responsabile dell’Unità operativa semplice dipartimentale di Chirurgia dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. La nomina è stata firmata dal Commissario straordinario per la durata di 5 anni. Tavormina prende il posto di Aurelio Cangemi che ha guidato l’Unità quando era complessa e che ora è stato trasferito presso l’Unità complessa dell’ospedale di Alcamo. Tavormina, 50 anni, dal 2006 lavora in Chirurgia a Castelvetrano dopo un’esperienza in pronto soccorso. Sono 4 i medici chirurghi che lo collaborano presso l’Unità di Castelvetrano che fa parte della rete regionale dei centri specialistici per l’attuazione del Percorso diagnostico terapeutico per il trattamento del tumore del colon-retto. L’equipe guidata da Tavormina effettua interventi di chirugia del colon-retto in laparoscopia.

