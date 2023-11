Da domani l’Unità semplice di Ortopedia dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano resta senza medici. I pazienti che erano ricoverati sono stati trasferiti presso altre strutture e, al momento, non verrà più ricoverato nessuno. I due medici argentini – Pedro Abate e Jorge Eduardo Perez Bambill – si sono dimessi presentando la lettera al Commissario dell’Asp Trapani Vincenzo Spera. Da fonti interne dell’azienda si è appreso che i due medici, a Castelvetrano da alcuni mesi, avrebbero chiesto l’aiuto di altri medici ortopedici. Il Commissario Spera ha fatto un ordine di servizio per due medici in servizio presso l’Unità complessa di Marsala (guidata dal primario Nicolò Galvano) di distaccarsi e dare rinforzo all’Unità semplice di Castelvetrano (che dipende da Marsala). I medici argentini, intanto, si sono dimessi e sarebbero pronti per andare a lavorare in una struttura del Palermitano dove viene applicato il contratto per la sanità privata. Il reparto è stato svuotato di pazienti. Dalla direzione generale dell’Asp Trapani assicurano che già dalla prossima settimana entreranno in servizio i due medici che arriveranno da Marsala e l’Unità di Ortopedia dovrebbe tornare in funzione, seppur con un carico di lavoro più leggero.

AUTORE. Redazione