La bella stagione è già alle porte e il sole ha iniziato a scaldare le giornate inaugurando l’inizio di una nuova estate tutta da vivere, da scoprire, da ricordare. Nella giornata del 2 Giugno in occasione della Festa della Repubblica, la Terrazza Orestiadi organizza un grande evento all’insegna del buon cibo e dell’ottimo vino. Tra arte, musica dal vino e degustazioni , non mancheranno le occasioni di convivialità da trascorrere nell’incredibile cornice culturale di Gibellina nuova.

Dalle 10:00 sarà possibile visitare gratuitamente il Museo delle Trame Mediterranee e il MAC- Ludovico Corrao. Saranno presenti lungo l’area isole allestite per i commensali che intendono consumare prodotti tipici del Belice come il formaggio primo sale di Gibellina, la Nocellara del Belice, la busiata fresca, i cannoli di ricotta. Il percorso degustativo continuerà con l’assaggio dei vini Tenute Orestiadi, dalle bollicine del Pizzicanti, al Perricone Adeni per citare alcuni. Un altro partner dell’evento sarà Cantine Bianchi che offrirà il GinSale nel post pranzo con un momento cocktail mixology.

Durante la giornata i For Kantus allieteranno con la buona musica animando gli animi dei presenti, continuerà Dj Vincenzino che selezionerà brani musicali per creare un’esperienza musicale dinamica e terminando il suo Dj set alle 18:00 per una giornata ricca di emozioni, cultura e leggerezza.

Appuntamento a Baglio Di Stefano lunedì 2 giugno dalle 10:00 alle 18:00. Ingresso gratuito ai Musei della città: Fondazione Orestiadi, MAC – Museo di Arte Contemporanea Ludovico Corrao, Gibellina Museo en Plein Air; Visite guidate, con prenotazione (obbligatoria) a: Fondazione Orestiadi e MAC

Il costo del biglietto è di 35€ a persona. Degustazioni: 2 calici di vino Tenute Orestiadi; 1 gin tonic – gin sale premium. Pranzo: 4 ticket per 4 piatti – possibilità di menu per celiaci se espresso in fase di prenotazione.

Per i più piccoli: area bimbi gratuita con animazione e menù bambini con anelletti al forno e bibita 10€

Evento disponibile fino ad esaurimento posti.

Per prenotazioni: ⁨3318821817⁩

Acquista il biglietto on-line

www.terrazzaorestiadi.it

AUTORE. Patrizia Vivona