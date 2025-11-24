Sabato 15 novembre il plesso di scuola primaria Ruggero Settimo ha aperto le sue porte alle famiglie, accogliendo i genitori degli alunni cinquenni delle scuole dell’infanzia in una mattinata interamente dedicata alla presentazione dell’offerta formativa e alla scoperta degli spazi in cui i bambini inizieranno il viaggio verso la “scuola dei grandi”.

Le famiglie, guidate dai docenti, hanno potuto conoscere da vicino aule, corridoi, spazi laboratoriali e ambienti dedicati alla lettura, alla creatività e alla crescita personale.

L’Open Day ha coinvolto non solo la primaria, ma anche la scuola dell’infanzia Borsani, che da quest’anno ha sede proprio nel plesso Ruggero Settimo. Insieme, hanno partecipato anche gli alunni cinquenni delle sezioni di via Torino e Redipuglia, accompagnati dalle loro insegnanti, rendendo l’iniziativa un momento corale e inclusivo.

Il cuore della giornata è stato lo stile con cui la scuola ha scelto di raccontarsi: un vero viaggio attraverso classi trasformate in laboratori didattici — linguistici, matematici, artistici, scientifici e di lettura — esperienze concrete e coinvolgenti pensate per accendere la curiosità e nutrire il desiderio di imparare.

L’incontro è stato anche occasione di dialogo con i docenti, che hanno illustrato progettualità, obiettivi formativi e la cura quotidiana dedicata al benessere degli alunni.

La Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Di Matteo” ringrazia le famiglie per la partecipazione e i docenti delle plessi coinvolti per aver dato vita a un Open Day ricco di passione, professionalità e bellezza educativa.