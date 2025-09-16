Domenica 21 settembre, in occasione del 35° anniversario dell’assassinio del “giudice ragazzino” Rosario Livatino, per iniziativa del Dasoe e della Direzione strategica dell’Asp Trapani, si potrà donare il sangue all’Unità operativa di Medicina trasfusionale del presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate di Trapani, a quella dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala e nelle sezioni Avis di Mazara del Vallo , Marsala, Campobello di Mazara, Gibellina , Calatafimi, Salaparuta, Salemi, Valderice, Trapani, Partanna, Santa Ninfa, Paceco, Castelvetrano e alla Fidas di Alcamo. L’open day è l’ultimo di tre giornate per la donazione del sangue e del plasma, istituite con decreto del presidente della Regione Siciliana, in coincidenza con il 23 maggio, il 19 luglio e il 21 settembre, per onorare la memoria dei magistrati Falcone, Borsellino e Livatino, per la promozione della vita. “Una iniziativa che fa leva su valori come l’altruismo e il bene comune – spiega il Commissario straordinario dell’Asp Trapani Sabrina Pulvirenti – cui i giovani in particolare sono sensibili, per permettere anche un ricambio generazionale dei donatori periodici”.