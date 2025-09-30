Ha vissuto il suo ultimo turno, prima della pensione, come se fosse stato il primo, perché «la passione per questo lavoro non l’ho sempre avuta e continuo ad averla». Onofrio Norino Caradonna, 60 anni, di Alcamo, è andato in pensione con una festa che i colleghi del distaccamento dei vigili del fuoco di Mazara del Vallo gli hanno preparato per l’addio alla divisa. Da 14 anni a Mazara del Vallo e da 4 capo distaccamento, Onofrio Caradonna ha alle spalle una lunga carriera nel Corpo: 35 anni vissuti tra Roma, Varese, Catania, Palermo, Trapani e poi Mazara del Vallo dove ha concluso il servizio da capo distaccamento. «Ho capito che volevo fare il pompiere già ai tempi del servizio militare – racconta Caradonna – ero in Marina e allora si poteva svolgere servizio nei Vigili del Fuoco, io optai per quel Corpo e così è nato l’amore verso i vigili del fuoco». Tra le operazioni alle quali ha preso parte ci sono anche quelle ad Amatrice, L’Aquila e Santa Venerina, località colpite da terremoti.