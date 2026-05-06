Grande attesa per l’ultimo appuntamento della rassegna “Il Bello di Sicilia 3” che, domenica 10 maggio, alle ore 18.30, al Cine-Teatro “Olimpia” di Campobello di Mazara, vedrà in scena l’Orchestra Luna Rossa nel concerto «Omaggio a Renzo Arbore».

Dopo gli straordinari successi di pubblico degli ultimi spettacoli della rassegna, che hanno registrato una serie di sold-out, la band siciliana, nata nel 2006 e formata da musicisti professionisti provenienti da contesti musicali diversi, ma tutti accomunati dalla passione per i classici napoletani, si esibirà in un vasto repertorio di canzoni (in dialetto napoletano e in italiano) caratterizzate sia da testi ironici e divertentissimi come “Cocorito”, “La zanzarita”, “Il clarinetto”, “Pecchè nun ce ne jammo in America”, sia dagli

arrangiamenti musicali degni di rilievo come quelli che si ritrovano in classici, quali “Luna Rossa”, “Voce e notte” e “O surdato nnamurato”, rendendo omaggio al grande maestro, personaggio noto in tutto il mondo non solo per aver fondato l’Orchestra italiana, ma anche per aver regalato a tutti, con i suoi programmi televisivi, momenti indimenticabili di spettacolo e di musica.

Sul palco la splendida voce di Valentina Mazzamuto, accompagnata dai musicisti dell’Orchestra Luna Rossa composta da diversi elementi tra cui lo stesso Piero Di Stefano, direttore artistico della rassegna “Il Bello di Sicilia 3” assieme a Giacomo Maltese.