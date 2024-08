Motivati da una grande passione per lo sport nasce il “1° Torneo Selinunte Street Basket 4 VS 4” , che si terrà nelle giornate 12 e 13 agosto. Vincenzo Marotta, Gabriele Cannova e Marco Campo, hanno deciso di prendersi cura del Playground presso l’ex Stazione Ferroviaria della borgata. I tre giovani, di età compresa tra i 13 ed i 14 anni, che frequentano la società ASD Basket di Castelvetrano, si sono impegnati, durante le calde giornate di agosto, per ripulire gli spazi, svolgere le necessarie attività di discerbamento, tinteggiare le linee del campo e acquistando nuove reti per i canestri. Il loro interesse non è stato soltanto organizzare un torneo fra amici ma anche riqualificare e valorizzare l’ unico spazio pubblico adibito al basket, grazie al contributo dei commercianti delle borgate di Selinunte, Triscina e Castelvetrano. Un iniziativa alimentata dal sincero intento di avvicinare tantissimi giovani a questo fantastico sport della palla a spicchi. Anche il Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice ha sostenuto l’iniziativa dopo essersi reso protagonista del nuovissimo parco giochi per i più piccoli.

AUTORE. Redazione