L’azzurro Nino Pizzolato ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara degli 89 kg dei Giochi di Parigi 2024. L’oro è andato al bulgaro Karlos May Nasar, l’argento al colombiano Yeison Lopez. L’atleta già campione d’Europa nel sollevamento pesi riesce a fare il colpaccio con l’ultimo tentativo e guadagna la seconda medaglia di bronzo consecutiva dopo Tokyo. Grande tensione nel finale, quando l’azzurro fallisce tre tentativi a 212 kg nello slancio, ma il Var cambia la decisione e lo fa esplodere in lacrime di gioia. Nato a Castelvetrano ormai da anni vive a Roma per portare avanti la sua attività sportiva. La sua famiglia vive a Salaparuta. Pizzolato è atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato.

AUTORE. Redazione