Se la moltitudine del Sol Levante dovesse utilizzare l’olio extra vergine d’oliva proveniente dalla Valle del Belìce nella loro cucina e nei loro cibi, per i produttori di olive cultivar Nocellara del Belìce sarebbe la svolta economica tanto sperata. A fare conoscere meglio a cinesi e giapponesi l’olio prodotto nella Sicilia occidentale ci ha pensato Starbucks che nei rispettivi Paesi ha lanciato la nuova linea di bevande “Oleato”: l’unione del caffè arabica con l’olio extravergine d’oliva Partanna, fornito dall’azienda agricola Asaro di Partanna. Una doppia presentazione per Oleato, quindi: lo scorso 22 marzo presso il negozio Starbucks Roastery di Shanghai e pochi giorni dopo anche a Tokyo, in Giappone.

Era stato lo stesso fondatore del colosso americano, Howard Schultz, ad anticipare, in occasione di un meeting svoltosi proprio nella tenuta Asaro di Marinella di Selinunte, il lancio della gamma di sei bevande in Cina. Olio EVO e caffè arabica insieme in un mix vincente. Tra le bevande presentate a Shanghai c’è “Oleato Lemon Cream Latte”, un primo esempio di bevanda Oleato pensata in esclusiva per il mercato cinese che ha ben gradito già durante la giornata inaugurale di Oleato, facendo registrare vendite al di sopra delle aspettative di Starbucks.

«La combinazione di due ingredienti crea nuovi sapori e consistenze straordinarie che promettono di trasformare il modo in cui si gusta il caffè», ha proseguito Schultz, condividendo la sua esperienza in Sicilia, fonte di ispirazione di Oleato. Dopo il debutto a Milano avvenuto lo scorso febbraio, Oleato è stato introdotto in alcuni mercati selezionati, tra cui Stati Uniti, Giappone e Francia. La Cina, naturalmente, è un Paese al quale Starbucks guarda con attenzione: con oltre 1 miliardo e 400 milioni di abitanti è il secondo stato più popoloso del mondo. Da qui l’obiettivo ambizioso di Starbucks Cina: prevedere l’apertura di 9.000 negozi entro il 2025 (attualmente ne ha già aperti oltre 7.000).

Al lancio avvenuto a Shanghai è stato presente anche Tommaso Asaro dell’omonima azienda produttrice di olio, partner di Starbucks: «È stato un evento straordinario perché per la prima volta un olio italiano viene qui presentato al pubblico cinese. Se i cinesi scopriranno e apprezzeranno le qualità uniche del nostro olio, in termini di fornitura possiamo mettere in conto l’opportunità straordinaria anche per il Club degli Agricoltori della Valle del Belìce».

