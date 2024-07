La Trattoria delle Cozze di Mazara del Vallo cerca personale nell’ottica di aumento dell’organico. Il noto ristorante, punto di riferimento per tutta la Sicilia e meta di migliaia di turisti da tutto il mondo, ricerca diverse figure da impiegare in sala e cucina. Si richiede esperienza nel settore e massima flessibilità. Si offre trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta. E’ possibile consegnare Curriculum Vitae presso il ristorante sulla SP. 38 Litoranea Mazara – Torretta Granitola. Per info contattare il recapito 0923 942323. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

AUTORE. Redazione