SB Prefabbricati, azienda leader nella produzione di manufatti in cemento armato, è alla ricerca di nuove unità per il proprio reparto produttivo. Con una lunga tradizione di eccellenza e innovazione, l’azienda di Castelvetrano offre un’opportunità unica per chi desidera crescere professionalmente in un ambiente dinamico e stimolante.

Posizione aperta: operaio addetto al getto

L’azienda è alla ricerca di un operaio addetto al getto, che svolgerà le seguenti mansioni:

preparazione dei casseri per i getti di calcestruzzo;

posizionamento delle armature in acciaio per garantire la resistenza dei manufatti;

getto del calcestruzzo nei casseri preparati;

estrazione dei manufatti dagli stampi, assicurandone l’integrità;

operazioni di ripristino e rifinitura dei manufatti.

SB Prefabbricati non richiede esperienza pregressa nel settore, ma cerca individui proattivi con una forte capacità di apprendimento e desiderio di mettersi in gioco.

Contratto di lavoro:

Tempo pieno (full time)

Iniziale contratto a tempo determinato con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato

Per maggiori informazioni, i candidati interessati possono chiamare il numero 0924 902852 durante gli orari lavorativi. I curriculum possono essere inviati all’indirizzo email info@sbprefabbricatisrl.it.

SB Prefabbricati invita tutti coloro che desiderano far parte di un team che valorizza la qualità e l’innovazione a candidarsi. L’azienda offre un ambiente di lavoro stimolante, dove ogni contributo è apprezzato e la crescita professionale è incoraggiata.

AUTORE. Giacomo Moceri