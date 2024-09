«Quattro mesi di duro lavoro per trasformare un sogno in una realtà concreta, questa è stata la vera sfida!» – a raccontare i preparativi per la realizzazione della nuova palestra è Vito Marino, del Team Marino Sicily, che insieme al fratello Cesare, ha deciso di credere e investire a Castelvetrano ristrutturando il palazzetto dello sport di via Tripoli (ottenuto tramite bando comunale) che era ormai caduto in disuso da alcuni anni. Vito, che aveva fatto i primi passi da istruttore di Kick Boxing proprio in quella palestra già dal lontano 2006, ha voluto credere fortemente nella realizzazione di questa struttura che oggi ritorna a splendere sotto una nuova luce, restituendo altresì un luogo di ritrovo sano alla comunità dove poter praticare sport e aggregazione sociale in maniera sicura.

Alla Team Marino Kick Boxing c’è spazio per tutti: oltre dagli sport di combattimento come il Kick Boxing, il K1 e la Boxe, presso la nuova palestra sono aperti i nuovi corsi di Functional Training, Pilates, Yoga, gioco motricità per i più piccoli, oltre ad una sala pesi attrezzata con tutto il necessario per il Fitness. L’ampio parcheggio accessibile direttamente dalla via P.S. Mattarella poi, rende ancora più semplice e immediato l’ingresso al palazzetto. Nuove sono anche le collaborazioni con i diversi istruttori che prenderanno parte all’anno sportivo della Team Marino Kick Boxing. A partire dal coach di Boxe, Emanuele di Fatta della Wolfighter Boxing di Trapani, che insegnerà la disciplina nella palestra dei fratelli Marino. Le iscrizioni ai corsi sono già partite: alla Team Marino Kick Boxing vi aspettano tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 22.00

Per info corsi e iscrizioni rivolgersi alla segreteria della palestra o tramite canali Social

Facebook : Team Marino Sicily

Instagram: team_marino_





AUTORE. Redazione