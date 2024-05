Intanto sono già disponibili in prevendita i biglietti per gli spettacoli del “Segesta Teatro Festival” che inizierà il 26 luglio e proseguirà fino al 25 agosto tra musica, teatro, mostre e incontri. Disponibile anche la Segesta “Card365” adatta alle famiglie che oltre all’ingresso al Parco per tutto l’anno, comprende anche sconti sulle visite guidate e i servizi.