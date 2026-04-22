Sarebbero considerate pericolose in termini di lotta al riciclaggio. Per questo motivo la Banca Centrale Europea dice addio al taglio da 500 euro. La decisione è arrivata perché questo taglio è stato spesso utilizzato in traffici illeciti, per trasportare grandi somme di denaro. Una misura quindi che tenta di aggirare attività illecite come il finanziamento del terrorismo o il riciclaggio di denaro.

“Dopo vent’anni è il momento di rinnovare l’aspetto delle nostre banconote affinché i cittadini europei di ogni età e provenienza vi si possano riconoscere”. Queste le parole di Christine Lagarde, presidente della Bce. Nel 2021 l’annuncio dell’intenzione di rinnovare la veste grafica di sei tagli dell’euro (5, 10, 20, 50, 100 e 200). A fine aprile 2026 una tappa importante di questo processo.

Le prossime banconote, quelle della “serie tre”, saranno a tema “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”. Più pezzi piccoli (da 20, 50 e 100 euro), tracciabili e più difficili da contraffarre. Resterà ancora in circolo la banconota da 200 euro. Se si hanno ancora banconote da 500 euro è però ancora possibile utilizzarle o depositarle in banca