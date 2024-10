A occuparsi del “no” alla proiezione del film “Iddu” nel cinema Marconi di Castelvetrano deciso da Salvatore Vaccarino – figlio dell’ex sindaco Antonio – è stata anche “Striscia la notizia”. Dopo il Tg1, l’inviata del tg satirico, Stefania Petix, è stata a Castelvetrano e ha incontrato proprio Salvatore Vaccarino. «In questa pellicola mio padre viene rappresentato in maniera distorta, come un delinquente. È totalmente l’opposto di quello che era», ha detto ai microfoni della Petix Vaccarino. Ma la voce del gestore del film non è stata l’unica raccolta da “Striscia la notizia” a Castelvetrano. La Petix ha sentito anche un ragazzo che, in maniera sorprendente, ha tenuto a ribadire che «quando Messina Denaro era vivo e c’era la mafia, c’era il lavoro. Ora non funziona più…». L’inviata col bassotto ha poi intervistato il sindaco Giovanni Lentini in piazza che ha confermato la volontà di voler far proiettare il film in piazza.