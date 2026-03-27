Da giorni il meteo in Sicilia sta davvero creando una situazione surreale, siamo a fine marzo e un’ondata di freddo ha portato neve in Sicilia, imbiancando le Madonie e questa mattina anche la strada statale Palermo-Sciacca. Una primavera che stando alle immagini che si sono diffuse sul web, sembra proprio non volere arrivare, pare infatti che la neve abbia anche toccato la statale Palermo-Sciacca. A riportare il freddo è un flusso di correnti di origine balcanica che porterà basse temperature fino a martedì.

La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per tutta la fascia settentrionale dell’Isola, con precipitazioni sparse, temporali e possibili grandinate, accompagnate da venti di burrasca e mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono nevicate al di sopra dei 700-900 metri sui rilievi orientali, seppur con accumuli generalmente deboli.