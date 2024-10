La nuova serie “Citadel: Diana” lanciata da Amazon Prime Video, porta sul piccolo schermo non solo una trama ricca di azione e suspense, ma anche alcuni degli scenari più suggestivi della Valle del Belìce. La protagonista, interpretata dalla talentuosa Matilda De Angelis, si trova a vivere scene mozzafiato in alcune location iconiche di Gibellina, simbolo della rinascita artistica dopo il terremoto del 1968. Uno dei set principali è il Cretto di Burri, la monumentale opera di land art che copre le rovine del vecchio paese di Gibellina. Qui, tra le crepe del grande labirinto di cemento, l’agente segreto Diana combatte per sventare i piani dell’organizzazione Manticore. Il Cretto, con la sua atmosfera spettrale e l’energia del luogo, diventa il perfetto sfondo per una missione ad alto rischio.