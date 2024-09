Antonia Muscarnera, Susanna Caracci e Rosaria Scurti sono le tre vincitrici della VIII edizione della manifestazione “Un tuffo nell’arte”, il memorial in ricordo di Lia Calamia, l’artista scomparsa qualche anno addietro, che si è svolta ieri al Parco archeologico di Selinunte. A organizzarla è stato il marito Enzo Filardo, presidente della Pro Loco Selinunte, in collaborazione col club Unesco di Castelvetrano. Gli artisti partecipanti sono stati 13. Durante la cerimonia di premiazione – presenti i sindaci di Castelvetrano Giovanni Lentini e Gibellina Salvatore Sutera – sono state assegnate anche alcune menzioni a Enzo Pacino, Giada Di Franza, Sara Cuttone e Monica Cristaldi. Il riconoscimento in ricordo di Lia Calamia è stato assegnato dalla famiglia all’artista Nino Tortomasi. La giuria è stata presieduta da Tanino Bonifacio, componenti il giornalista Max Firreri, direttore del nostro giornale, l’assessore comunale Rosalia Ventimiglia e Mariella Ciancimino del Club Unesco di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione