Oltre proprietari e gestori l’appello al confronto costruttivo con l’amministrazione comunale lo chiede il Pd e “Officina 24”. L’ordinanza del sindaco Giovanni Lentini per regolamentare la “movida” a Triscina e Marinella di Selinunte ha creato non pochi malumori. Soprattutto per la chiusura imposta all’una di notte durante la settimana e alle due di notte nel week-end. «Con quanto disposto dal sindaco i gestori dei locali sono preoccupati per il calo drastico del fatturato che possono accusare, la riduzione dell’attrattiva turistica per le frazioni», scrive Pd e “Officina 24”. Da qui la richiesta di avviare un tavolo di confronto con gli stakeholder, la stessa che i gestori chiederanno nelle prossime ore al sindaco Giovanni Lentini. «Siamo convinti che Selinunte e Triscina meritano una gestione della sua vitalità notturna che sia equilibrata e che valorizzi il suo potenziale senza penalizzarne le attività», è quello che si auspicano dal Pd e da “Officina 24”.

AUTORE. Redazione