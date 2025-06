Alcune piccole modifiche, soprattutto nell’orario di chiusura dei locali che non era piaciuto ai gestori: non più chiusura all’una di notte ma alle 2,30. È questa la novità contenuta nella nuova ordinanza firmata dal sindaco Giovanni Lentini ad appena tre giorni dall’ordinanza che il primo cittadino aveva fatto al fine di regolamentare la movida a Triscina e Marinella di Selinunte. I correttivi sono stati apportati, soprattutto, all’orario di chiusura. Ma ci sono ulteriori novità: come il divieto di vendere bevande alcoliche dall’1 di notte alle 7. Al sindaco avevano scritto i gestori dei locali di Marinella di Selinunte che avevano chiesto la modifica della prima ordinanza. Così il sindaco ha disposto il prolungamento d’apertura dei locali, vista la collaborazione dei gestori a perseguire l’obiettivo dell’amministrazione, ossia «garantire il giusto equilibrio tra le diverse esigenze della popolazione di Marinella».

AUTORE. Redazione