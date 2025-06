Chiusura dei locali da lunedì a giovedì all’una di notte, il venerdì e sabato, invece, alle ore 2. È quanto è contenuto nell’ordinanza firmata dal sindaco Giovanni Lentini per i locali di Triscina e Marinella di Selinunte nell’ottica di regolamentare la “movida” del periodo estivo. «Sovente la movida notturna produce l’effetto del “turismo etilico” – spiega il sindaco nell’ordinanza – con le presumibili conseguenze sulla sicurezza della circolazione e sulla pubblica e privata incolumità». L’obbligo della chiusura ha creato non pochi malumori tra proprietari e gestori dei locali che, nelle prossime ore, scriveranno una lettera indirizzata al sindaco per chiedere un incontro. «Si tratta di una scelta maturata nel corso degli incontri coordinati dalla Prefettura di Trapani, in un clima di piena collaborazione tra i Comuni della provincia, che adotteranno analoghi provvedimenti nei rispettivi territori», ha detto il sindaco che aggiunge: «Non si tratta di limitare, ma di armonizzare: vogliamo che le nostre località balneari siano luoghi vivi, dinamici, accoglienti e al tempo stesso rispettosi delle esigenze di chi ci vive o vi soggiorna».

AUTORE. Redazione