Moto Jet Point, concessionaria di moto d’acqua autorizzata Sea-Doo per la riparazione di moto d’acqua e vendita ricambi, accessori e abbigliamento tecnico, sita in via Seggio 166, ricerca figure da inserire nel proprio organico e precisamente: persona che si occupi della gestione del sito, delle spedizioni oltre alla gestione del magazzino attraverso programma e sistemazione merce; un meccanico. Si richiede esperienza nel settore e massima flessibilità. Per info e candidature: info@motojetpoint.it oppure 3279270712. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

AUTORE. Redazione