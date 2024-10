Lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali. A proclamarlo è stato il sindaco di Partanna Francesco Li Vigni per la morte del giovane Calogero Ingoglia, 25 anni, dipendente dell’azienda Asaro, deceduto sul colpo a seguito di un incidente stradale con la propria moto, avvenuto ieri sera in via Castelvetrano a Partanna. «Ci stringiamo alla famiglia, ai parenti e agli amici di Calogero, ai quali esprimiamo vicinanza e cordoglio a nome dell’intera comunità partannese, in questo momento di immenso dolore», ha scritto sui social il primo cittadino che domani parteciperà ai funerali in programma alle ore 11 nella chiesa madre di Partanna. Intanto per Saverio Bellafiore, che era in sella alla moto con Ingoglia, sono ore di apprensione. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata presso il trauma center di Villa Sofia in gravissime condizioni.

AUTORE. Redazione