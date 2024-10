Grande partecipazione e interesse per MISSIONE ITALIA, il roadshow sull’innovazione delle costruzioni e dell’architettura di ALsistem, approdato in Sicilia grazie a Edil Sider Spa. Il quinto appuntamento del tour ha avuto luogo presso l’Hotel Belvedere di Castellammare del Golfo dove si sono ritrovati architetti, progettisti, ingegneri e serramentisti per ascoltare relatori di alto profilo su temi quali sostenibilità e ESG,certificazioni, bonus e finanza, PNRR, intelligenza artificiale, tecnologia delle costruzioni, innovazione e ricerca.

Ha aperto e moderato i lavori Vincent Spaccapeli, Sustainability Manager di ALsistem che ha improntato il suo intervento sull’importanza dei criteri ESG in quanto rimodellano le aziende trasformandole in protagonisti della vita economica e sociale delle comunità territoriali. Si sono susseguiti altri quattro relatori. Mauro Durazzi – Presidente Associazione Unicmi – ha sottolineato come la sostenibilità è una strada da intraprendere in modo irreversibile e che offre innumerevoli possibilità. Elisabetta Saffioti – Avvocato e Consulente Ambientale – ha fatto un focus sulla direttiva Casa Green in quanto porterà grandi novità per il settore e vincolerà al raggiungimento di obiettivi ambiziosi e ha evidenziato quanto sia importante per le aziende essere pronte ad adeguarsi alle nuove normative. Massimo De Marinis – Responsabile commerciale Italia dell’azienda Master – ha parlato dei bilanci di sostenibilità come strumenti per guidare le strategie aziendali. Misurare la propria azienda e attivare progetti in linea con i 17 obiettivi ONU aiuta a orientare il business e creare prodotti sempre più in linea con un mercato in profonda trasformazione. Marco Montalbano – Architetto e BIM Manager – ha fatto un intervento, molto apprezzato dagli architetti e progettisti presenti, sul BIM, un modello di esecuzione progettuale che dal 1^ gennaio sarà obbligatorio nel dialogo tra gli attori del sistema delle costruzioni. Tutti dovranno allinearsi e utilizzare un’unica lingua digitale per migliorare i processi, ridurre i costi e rendere i cantieri più rapidi ed efficienti. Ha chiuso l’evento Marcello Calandrino – Amministratore di Edil Sider Spa – che dopo aver ringraziato calorosamente i presenti per la calda partecipazione ha dato una visione prospettica e positiva << l’alluminio è un materiale sostenibile per natura, riciclabile all’infinito e capace di modellarsi per qualsiasi esigenza. La mia previsione è che nel prossimo futuro potremo divertirci a lavorare con questi prodotti.>> Missione Italia di ALsistem

Il roadshow, nato per celebrare i 30 anni del consorzio ALsistem, tocca 9 regioni con conferenze dedicate. In esse si avvicendano oltre 50 speakers tra docenti, economisti, neuroscienziati, architetti, innovatori, esperti di sostenibilità e finanza. Sono protagonisti della fase di profonda trasformazione che sta caratterizzando il modello economico occidentale e che, attraverso il PNRR, trasformerà il sistema Italia.

AUTORE. Redazione