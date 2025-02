Il libro sul boss defunto Matteo Messina Denaro verrà presentato nella sua città natìa. Giovedì 20 febbraio, ore 18,30, il giornalista e scrittore Lirio Abbate presenterà “I diari del boss” edito da Rizzoli sul quale la figlia di Messina Denaro, Lorenza, ha presentato una diffida alla casa editrice. Insieme ad Abbate ci sarà don Luigi Ciotti, presidente di “Libera”, associazione che terrà l’iniziativa per le vittime di mafia, il prossimo 21 marzo, proprio a Trapani. Nel saggio sono riportati ampi stralci dei diari dell’ultimo superboss di Cosa nostra. Arrestato il 16 gennaio del 2023 dopo quasi trent’anni di latitanza, Messina Denaro è stato ucciso da un tumore al colon dopo appena nove mesi trascorsi in carcere. Durante le perquisizioni nel suo ultimo covo, la procura di Palermo – guidata da Maurizio De Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido – ha trovato anche quelli che il boss definiva i “libricini”: due quaderni in cui Messina Denaro ha appuntato le sue annotazioni per tredici anni. Si tratta di scritti risalenti al periodo compreso tra il 2003 e il 2016, destinati alla sua unica figlia, Lorenza. L’occasione della presentazione del libro sarà anche quella di discutere su mafia e antimafia.

AUTORE. Redazione