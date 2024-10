Nuovo rinvio per la decisione riguardante la maestra Laura Bonafede: il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Palermo Paolo Magro ha concesso poco meno di un mese di tempo per eventuali repliche, dopo la richiesta di condanna a 15 anni presentata dalla Dda del capoluogo siciliano. La sentenza, attesa per ieri, dovrebbe essere così pronunciata il 5 novembre. Nell’udienza di ieri ha parlato la difesa, rappresentata dall’avvocato Raffaele Bonsignore, che ha invocato l’assoluzione dell’imputata. La donna, originaria di Campobello di Mazara, era sentimentalmente legata a Matteo Messina Denaro ma era anche figlia dello storico boss del paese, Leonardo Bonafede, morto nel 2020. L’accusa e’ rappresentata dai pm Pierangelo Padova e Gianluca De Leo. Laura Bonafede è in carcere da un anno e mezzo: la contestazione per lei è di associazione mafiosa e si basa su una serie di pizzini e lettere scritti dal capomafia latitante, catturato il 16 gennaio dell’anno scorso e morto in carcere il 25 settembre successivo.

