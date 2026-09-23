Menfi si prepara ad accogliere la 28a edizione di Inycon, in programma dal 2 al 4 ottobre 2026, uno degli appuntamenti più longevi e rappresentativi dedicati alla cultura del vino in Sicilia. Promossa dal Comune di Menfi, dalla Fondazione Inycon e organizzata da Futuris, la manifestazione torna con un tema che guarda al domani senza dimenticare le proprie radici: “Scoprire per raccontare – Territorio, giovani e futuro”.

Per tre giorni il centro storico di Menfi diventa un palcoscenico diffuso dove vino, cultura, gastronomia, paesaggio, formazione e spettacolo raccontano l’identità delle Terre Sicane, in un territorio dove il vino è parte della storia grazie al lavoro di Cantine Settesoli, Planeta, e altre cantine più piccole ma non meno identitarie come Cantine Barbera. L’edizione 2026 pone al centro il cambiamento e le nuove generazioni, con talk e incontri dedicati a giovani, formazione e opportunità: «Inycon è l’appuntamento più importante

per la promozione della nostra città e della sua identità. Dal 1996 racconta il legame tra Menfi, il vino, l’agricoltura, il mare e l’ospitalità – dice il Sindaco di Menfi, Vito Antonio Clemente – Quest’anno abbiamo scelto di mettere al centro il futuro, guardando alle nuove generazioni e creando occasioni di confronto sui temi che stanno trasformando il vino e il turismo. Menfi vuole continuare a essere un laboratorio di idee, capace di valorizzare le proprie radici guardando alle sfide future».

Tra gli appuntamenti dedicati ai giovani spicca il talk di apertura “Il talento non si crea, si coltiva” in programma sabato 3 ottobre alle 10:30 alla Biblioteca comunale. Alla sera il talk “Generazione Z e consumi del vino. Come cambia il modo di bere, raccontare e vivere il vino”, sabato alle 20:30 in Piazza Vittorio Emanuele III, cuore della festa. Ampio spazio anche a masterclass e degustazioni curate da SISTEMA Vino, che accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso la DOC Menfi, le Terre Sicane e le tendenze del panorama enologico contemporaneo. Accanto al vino, l’olio è protagonista con incontri, visite ai frantoi, spazi espositivi, il quiz “EVO & FUN” con Giusy Buscemi e un talk sulla Comunità dell’Olio e l’olioturismo, venerdì 2 ottobre alle 20:30 in piazza, nell’ambito di “Sicilia che Piace”. Gli showcooking valorizzano le eccellenze del mare e le produzioni agroalimentari siciliane, grazie al Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea (PN FEAMPA 2021–2027) e all’Assessorato regionale dell’Agricoltura. A condurre gli appuntamenti sarà la content creator Martina Maggiordomo, mentre dalla piazza la voce di Tinto di Rai Radio2 – Decanter accompagnerà ospiti e viaggiatori del gusto.

Non mancano le esperienze dedicate al territorio, le iniziative su ambiente e sostenibilità, i percorsi urbani e gli appuntamenti culturali, in un racconto che mette in luce Menfi e le Terre Sicane: «Il tema “Scoprire per raccontare – Territorio, giovani e futuro” sintetizza la missione di Inycon 2026– spiega Francesca Planeta, Presidente della Fondazione Inycon – Per costruire il futuro del territorio occorre prima conoscere: la sua storia, la sua cultura, i suoi valori. La nostra identità è l’orgoglio di ciò che hanno costruito le generazioni che ci hanno preceduto, un patrimonio da valorizzare, non da cambiare, aggiornando solo il linguaggio con cui lo raccontiamo. Per questo mettiamo la formazione e il talento al centro del programma, a partire dal talk “Il talento non si crea, si coltiva”, a cura di ITS Academy Sicani, dedicato ai programmi di formazione eno-gastronomica che si svolgono durante tutto l’anno. Il talento va accompagnato e coltivato, per diventare una possibilità reale anche a Menfi, che vive un continuo sviluppo sempre più di qualità del territorio e dell’offerta turistica».

Un programma pensato per appassionati, professionisti e nuovi consumatori: «L’edizione 2026 di Inycon nasce per raccontare un territorio che ha costruito la propria crescita sulla qualità delle produzioni agricole e vitivinicole – sottolinea Franco Gagliano, Assessore all’Agricoltura del Comune di Menfi – Attraverso degustazioni, showcooking e momenti di approfondimento vogliamo raccontare le opportunità del comparto, dalla sostenibilità al ruolo dei giovani, dall’innovazione alla valorizzazione del territorio, facendo di Inycon un’occasione di incontro per tutta la comunità».

Completano il programma spettacoli serali e appuntamenti musicali, pensati anche per il pubblico più giovane, realizzati con il sostegno dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Tra gli appuntamenti più attesi “InyconNight”, il DJ Set con Jazz Becker & Tommy Vee, sabato 3 ottobre, e lo spettacolo conclusivo “IN LIMINE” di Giusy Di Blasi, a seguire i fuochi piromusicali.

Con quasi trent’anni di storia, Inycon conferma la propria capacità di interpretare il presente, mantenendo saldo il legame con la cultura del vino che ha reso Menfi un punto di riferimento enoturistico nazionale.

Un’edizione che investe sui giovani, sulla conoscenza e sulla capacità di raccontare un territorio che costruisce il proprio futuro dalla forza della propria identità.

Accanto agli appuntamenti in città, sarà possibile partecipare a visite e degustazioni in cantine e frantoi, suprenotazione presso le aziende aderenti.

Tutti i giorni il Villaggio delle Tipicità con i prodotti enogastronomici di eccellenza, il Wine Bar in collaborazione con l’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (IRVO), l’Expo Village, l’area Street Food, mostre ed esposizioni.