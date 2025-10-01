Quali sono le nuove sfide della medicina generale alla luce del decreto ministeriale 77 del 2022? Come cambia la medicina territoriale e il ruolo del medico di medicina generale nei nuovi modelli organizzativi previsti dal decreto? Di questo e di altro si parlerà nel congresso provinciale della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie che si terrà sabato 4 ottobre all’hotel President di Marsala. A organizzarlo è la sezione provinciale della Società. Tra le sessioni in programma quella dedicata alla gestione del paziente dermatologico, al dolore nel setting della medicina generale (con il focus “Escape the pain”), alle principali patologie gastroenterologiche, alla presa in carico del paziente con sindrome cardiometabolica e alla diagnosi e gestione di asma e Bpco. Tra gli interventi in programma quello di Alessandro Rossi, presidente nazionale Simg, Riccardo Scoglio, segretario regionale Simg Sicilia e Angelo Casano, segretario provinciale Fimmg Trapani. Leggi [QUI] i dettagli del convegno.