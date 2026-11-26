«A nome di tutta la Uil-Fp Trapani, esprimo pieno apprezzamento per il provvedimento adottato oggi dal Commissario straordinario dell’Asp Trapani Sabrina Pulvirenti, volto a scongiurare l’imminente paralisi della rete provinciale dell’emergenza-urgenza». Lo ha detto Giorgio Macaddino, segretario provinciale della Uil-Fp Trapani dopo che il Commissario Pulvirenti ha riaffidato il servizio di fornitura dei medici alla “Bmc h24 assistance srl” con sede a Firenze per la durata di 12 mesi.

«In un momento di estrema criticità – prosegue Macaddino – il Commissario straordinario ha assunto una decisione di grande responsabilità istituzionale, individuando una soluzione concreta a tutela del diritto alla salute dei cittadini e della tenuta complessiva del sistema sanitario provinciale». Il provvedimento ha assunto una particolare rilevanza anche sotto il profilo sindacale, contribuendo a disinnescare il crescente malessere tra i dirigenti medici delle altre discipline ospedaliere, chiamati a sopperire alle carenze di personale dei pronto soccorso, pur essendo già impegnati a garantire le attività assistenziali nei rispettivi reparti.

«Non si poteva pensare di risolvere una criticità organizzativa determinandone altre, né di far ricadere ulteriormente sui professionisti sanitari il peso di una carenza strutturale di organico. In questo senso, la decisione della Pulvirenti rappresenta un importante atto di responsabilità anche nei confronti del personale. Pur ribadendo la natura necessariamente straordinaria e temporanea del ricorso all’esternalizzazione, in attesa del reclutamento di nuovi dirigenti medici – conclude Macaddino – riconosciamo il valore e la tempestività dell’intervento commissariale».