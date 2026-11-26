Il rischio era concreto e, soprattutto, dietro l’angolo. Ossia quello di trovarsi pronti soccorsi senza medici. Così il commissario straordinario dell’Asp Trapani Sabrina Pulvirenti ha attivato una procedura d’urgenza finalizzata a garantire la turnistica dei medici specialisti nelle aree d’emergenza degli ospedali della provincia di Trapani. L’atto concreto è una procedura negoziata che si è conclusa con l’affidamento del servizio di fornitura di medici alla ditta “Bmc h24 assistance srl” con sede a Firenze per la durata di 12 mesi. Si tratta della stessa azienda che nel novembre 2025 si aggiudicò il servizio per un anno, con scadenza a novembre 2026. Ora la procedura negoziata per un importo di 1.891.814,40 euro. Complessivamente sono 1.932 i turni di 12 ore che dovranno essere garantiti, pari a 161 turni mensili e 23.184 ore annue.

Il provvedimento è stato adottato dal commissario Pulvirenti dopo che sono stati messi in atto tutte le iniziative possibili per evitare che le aree d’emergenza restassero senza medici. Bandi di concorso a tempo indeterminato, prestazioni aggiuntive, incarichi libero professionali, richieste di convenzioni con altre aziende sanitarie siciliane, tutto andato a vuoto. È stato il capo dipartimento di emergenza urgenza ad attestare «lo stato di necessità emergenziale e l’oggettiva e assoluta impossibilità di garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) e i turni di guardia h24, sette giorni su sette, presso i pronto soccorso».