Domenica 25 maggio, ore 21, andrà in scena al teatro Selinus di Castelvetrano lo spettacolo scritto e diretto da Giacomo Bonagiuso “Mèdéa, arcana opera in canto”, una riscrittura in lingua madre, il siciliano arcaico, interamente cantata, della Medea di Euripide, con ambientazione risorgimentale. La tragedia di Medea è una tragedia esemplare. Euripide scrive e mette in scena una trama che non ha soluzione, uno scontro tra irragioni che conduce all’epilogo estremo. La lingua è espressione di un contesto, e di uno sfondo. Medea, siciliana, si innamora di un ufficiale garibaldino e si sradica da terra, cielo, lingua e canto, per trovare terre, cieli, lingue e canti diversi, inconciliabili, nemici.