Stasera alle 20 presso il teatro Garibaldi di Mazara del Vallo si terrà la finale del progetto “quarta parete, officina della luce” ideato e condotto da Giacomo Bonagiuso e che ha condotto 70 studenti mazaresi degli Istituti Superiori della Città alla scoperta della poetica e dei temi del maestro Giuseppe Modica; sarà presente il critico d’arte Aldo Gerbino e saranno presentati alla Città i lavori delle scuole ispirati al confronto col maestro di origini mazaresi.