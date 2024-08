La Guardia Costiera di Mazara del Vallo, unitamente ai carabinieri della locale Compagnia, hanno sequestrato numerosi esemplari di ricci di mare e sanzionato due persone con una multa di 2.000 euro. E’ avvenuto sul lungomare San Vito di Mazara del Vallo. I militari della Guardia Costiera hanno notato la presenza di due sub nelle acque antistanti il lungomare, verosimilmente intenti alla pesca abusiva dei ricci di mare. I due sub, originari di Palermo, in prima battuta sono usciti dal mare con la sola attrezzatura, privi di pescato per poi recuperare successivamente le ceste contenenti gli esemplari di echinodermi.

Il personale della Capitaneria di porto ha però monitorato i due soggetti, ed ha quindi segnalato l’autovettura, una Lancia Y, ai militari dell’Arma che hanno intercettato il mezzo nei pressi del Santuario di San Vito a mare, procedendo, quindi, a scortarli negli uffici della Capitaneria. Dal controllo è emerso che i due pescatori di frodo erano detentori di circa 25 kg di pescato. L’attività di verifica ha portato al sequestro di circa 300 ricci di mare e dell’attrezzatura di pesca utilizzata per la cattura.

AUTORE. Redazione