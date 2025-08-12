L’iniziativa “La Cattedrale segreta” anche quest’anno si è rivelata un successo di pubblico. Già nelle quattro visite programmate si è registrato il sold out di visitatori al punto tale che la segreteria della Cattedrale ha dovuto bloccare le prenotazioni. E per consentire ad altri visitatori di poter ammirare le bellezze della Cattedrale è stata aggiunta una quinta data, giovedì 28 agosto, sempre con ingressi alle ore 20,30; 21,15; 22; 22,45 e 23,30. Prossimo appuntamento è, intanto, giovedì 21 agosto. A guidare i gruppi per la visita è il docente Danilo Di Maria, insieme ad alcuni volontari della parrocchia e alunni del Liceo “Adria-Ballatore”. Tra i luoghi che si potranno ammirare la cappella dell’Immacolata, la Trasfigurazione del Signore, la cappella del Santissimo, l’Ufficio del parroco e poi si sale sui tetti della Cattedrale, sino ad arrivare al campanile. Sarà richiesto un contributo che è destinato al restauro di un’opera d’arte. Info e iscrizioni: tutti i giovedì mattina presso la segreteria della Cattedrale, dalle ore 10 alle 12; domenica alle ore 12; nelle giornate dedicate alle visite, già a partire dalle 19,45 prenotazioni presso l’atrio della Cattedrale.