Musealizzare la zona archeologica della chiesa di San Nicolò Regale di Mazara del Vallo e riportare alla luce nuove strutture murarie risalenti all’epoca tardo romana. Questi gli obiettivi del nuovo cantiere aperto, avviato alla presenza dell’assessore comunale alla cultura Germana Abbagnato, i colleghi Isidonia Giacalone, Vito Torrente, Gianfranco Casale e Rino Giacalone, oltre ai tecnici comunali. I lavori sono stati affidati alla società cooperativa “Archeofficina”, incaricata dall’impresa VSB Energy, che ha assunto il ruolo di sponsor economico e tecnico del progetto. A illustrare i lavori è stato l’architetto Marco Correra.

«Dopo tanta fatica e impegno, diamo il via al primo scavo archeologico della domus romana sotterranea sotto la chiesa di San Nicolò Regale – ha detto l’assessore Abbagnato – questo primo saggio di scavo è finalizzato alla ricerca di nuovi reperti archeologici, a cui seguirà la musealizzazione dei mosaici già visibili. Restituiamo così alla città un patrimonio culturale e storico di valore inestimabile. Si tratta, infatti, dell’unica testimonianza tardo-romana esistente in città, e il fatto di essere riusciti a coinvolgere diversi soggetti in questo progetto – dallo sponsor privato, alla ditta esecutrice dei lavori, fino alla Soprintendenza che ha espresso il proprio apprezzamento – rappresenta un importante successo per tutta la comunità». Ad oggi il sito archeologico sotto la chiesa è off-limit per le visite.

AUTORE. Redazione