Grande attesa dei tifosi sabato 31 maggio per la finale di UEFA Champions League, in cui si disputerà l’incontro Inter – Paris Saint Germain. All’interno del nostro Sistema delle Piazze a Castelvetrano, grazie alla collaborazione della Proloco Selinunte, e i gestori dei locali attigui Cafè D’Aragona e Cusà, è stato possiblile l’istallazione di un maxi schermo Led wall ad alta definizionea che per la serata di sabato dalle ore 21:00 proietterà la partita. Tutti gli appassionati avranno la possibilità di partecipare e trascorrere una serata di svago che racchiuda non solo la passione per lo sport ma un momento di sano divertimento.

AUTORE. Patrizia Vivona