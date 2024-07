Mattia Galfano, 10 anni, di Castelvetrano, attualmente in testa al campionato regionale karting (categorica 60 mini), è stato scelto tre i novi piloti senior in tutta Italia che da lunedì parteciperanno al “Kart summer camp” al circuito internazionale di Napoli. L’iniziativa, alla sua 10a edizione, vedrà protagonisti 30 bambini impegnati per tre giorni di attività formativa con la Scuola Federale “Michele Alboreto”. Per garantire agli iscritti un pacchetto tecnico d’eccellenza, la Scuola Federale ha confermato alcune partnership di livello con le principali aziende del settore. OTK Kart Group non mancherà all’appuntamento clou per la formazione delle nuove leve nel mondo del karting, e anche quest’anno metterà a disposizione due tipologie di mezzi, uno per la categoria Baby, l’altro per le categorie Mini e Senior, tutti con telaio Tony Kart e motorizzati Vortex. Rinnovata anche la collaborazione con Sparco, che si occuperà della realizzazione dei kit d’abbigliamento completi e personalizzati per ciascun partecipante. A questi si aggiunge la novità di MG Tires, che per la prima volta farà il suo ingresso nel Kart Summer Camp per la fornitura degli pneumatici.

Mattia Galfano andrà a Napoli accompagnato dal papà Giuseppe. I trenta bambini saranno divisi per età nei tre gruppi bay, mini e senior e potranno sperimentare il karting tra lezioni di teoria e di pratica, fino a completare il programma con le simulazioni di gara quindi, in chiusura, la consegna degli attestati. Mattia ha iniziato a praticare il karting nel 2020 al Circuito internazionale di Triscina ed è stato seguito dalla famiglia Anastasi. Il Circuito rimane la sede d’allenamento per il piccolo pilota.

