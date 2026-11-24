Domenica 29 novembre 2026, alle ore 18:00, presso la suggestiva cornice della Chiesa del Purgatorio (Piazza Carlo d’Aragona) a Castelvetrano, si terrà la presentazione del libro Due volte nude, scritto da Luna Forte e Simonetta Schillaci.

Il libro prende vita da un incontro virtuale trasformatosi in un legame profondissimo: Simonetta, insegnante di Castelvetrano, guardando sui social i racconti di Luna, nota influencer anche lei castelvetranese, che condivideva in rete l’intimità del proprio vissuto con la sua community, si è specchiata nelle sue parole, ritrovandosi a vivere le stesse identiche emozioni, sospesa tra la gioia della nascita e il dolore per la perdita del proprio padre. Nonostante i vent’anni di differenza, tra le due donne è nato un rapporto intimo e autentico, alimentato da una lettura costante e reciproca che, capitolo dopo capitolo, ha dato forma al volume.

Due volte nude è un memoir che scava nell’animo umano, restituendo un’interiorità cruda, sincera, a tratti persino spiazzante nella sua verità. Attraverso le loro pagine, le autrici mettono a nudo il peso dell’assenza e la forza generatrice del nascere, offrendo al pubblico uno spazio di condivisione reale sulla vulnerabilità del post-partum e sul superamento dei tabù ancora oggi legati alla maternità.

A dialogare con le autrici durante l’incontro, in veste di moderatrici, saranno tre professioniste: la scrittrice Bia Cusumano, la psicologa e psicoterapeuta Mara Guastella e la psicoterapeuta e psicodrammatista Maria Russo.