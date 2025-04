Massimo Piacentino, 33 anni, di Paceco, è il nuovo presidente del Consorzio di tutela dell’aglio rosso di Nubia. Piacentino prende il posto dell’uscente Giuseppe Cammarata e rimarrà in carica 3 anni. Vice presidente è stato eletto Giuseppe Culcasi. L’aglio di Nubia è un presidio Slow Food e il Consorzio, tra gli scopi sociali, oltre la tutela e la promozione ha quello di ottenere il riconoscimento del marchio Igp. «Tra gli obiettivi che ci siamo posti come nuovo CdA c’è, certamente, quello di coinvolgere tutta la filiera nella salvaguardia del prodotto identità per agro trapanese», spiega Piacentino. Che aggiunge: «Stiamo anche pensando di promuovere momenti di formazione per i lavoratori sull’antica tecnica dell’intreccio dell’aglio, oggi inserita tra le mansioni dei lavoratori previste nel contratto provinciale del lavoro dei braccianti agricoli della provincia di Trapani».

AUTORE. Redazione