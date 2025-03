Il 21 e 22 marzo al Museo Archeologico di Marsala che ospiterà il XVIII Dialogo EuroMediterraneo sulla Rotta dei Fenici, confronto internazionale tra esperti, istituzioni e stakeholder per discutere di turismo rigenerativo, progetti sul territorio, cooperazione culturale nel Mediterraneo, patrocinato dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana.

Viaggiare nel 2025 e nei prossimi anni, in maniera più consapevole: con una particolare attenzione per le abitudini delle comunità del posto, attenti all’ambiente e alle variazioni climatiche; magari seguendo itinerari culturali, aggregatori di esperienze, condotti da chi conosce i luoghi. È una nuova forma di avvicinamento ai Paesi, ad ogni latitudine e con qualsiasi forma di viaggio scelta: culturale, naturalistico, di svago.

“La prima edizione del Dialogo EuroMediterraneo si tenne nel 2006 proprio a Marsala: ritorniamo con iniziative di rilievo e la prospettiva di nuove e prestigiose collaborazioni – dichiara il direttore Antonio Barone – La Rotta dei Fenici, come chiedono il Consiglio d’Europa e il Parlamento Europeo, gioca un importante ruolo nella valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e sul turismo culturale rigenerativo, grazie alla collaborazione degli oltre cento enti istituzionali associati e partner, dal Libano al Portogallo fino al Mar Nero”.

“Stiamo vivendo un momento cruciale e l’urgenza di rafforzare la cooperazione euromediterranea è più evidente che mai, in un contesto storico segnato da fragilità e tensioni – ha detto Francesco Sammaritano, segretario Generale del COPPEM – Ricerca e sviluppo, tutela della memoria storica, scambi culturali ed educativi, valorizzazione delle arti e promozione di un turismo sostenibile, obiettivi che fanno parte della missione della Rotta dei Fenici, sono strumenti essenziali per costruire un Mediterraneo più resiliente e consapevole”.

La due giorni si aprirà venerdì 21 marzo con l’assemblea generale internazionale dei soci della Rotta dei Fenici, tra i più longevo tra gli itinerari culturali del Consiglio d’Europa; nato nel 2003, promuove la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale delle civiltà mediterranee lungo le antiche rotte marittime e commerciali dei Fenici, connettendo siti archeologici, città storiche e comunità locali in un dialogo interculturale continuo. A seguire si apriranno workshop su progetti innovativi legati al turismo culturale e alla promozione del patrimonio mediterraneo.

Sabato 22 marzo sempre a Marsala, al Museo Archeologico, dalle 9, è in programma il workshop “Climate Change. Impatti dei cambiamenti climatici sul turismo e la cultura. Riflessioni per il futuro”: esperti internazionali – tra i quali il climatologo Luca Mercalli da remoto – si confronteranno sugli effetti dei cambiamenti climatici sulle rotte turistiche.

Alle 10.30 si aprirà la conferenza “Il futuro della cooperazione culturale per un Mediterraneo polifonico e un dialogo tra pari e diversi“, organizzata in collaborazione con il COPPEM. Parteciperanno figure istituzionali e accademiche di Paesi del Mediterraneo – tra gli altri, Enas Mekkawy, a capo della Missione della Lega Araba in Italia; l’europarlamentare Leoluca Orlando; Eman Negm, primo Sottosegretario di Stato della Repubblica Araba d’Egitto; Mustafa Aydin, presidente dell’Università Aydin di Istanbul; Francesca Corrao, presidente della Fondazione Orestiadi – pronte a discutere dell’importanza e della necessità di mantenere la pluralità di voci, identità e tradizioni.

Nel pomeriggio, alle 16, l’ultimo panel su “Turismo rigenerativo ed esperienziale: scenari e prospettive per le nuove figure professionali nel turismo e nella cultura“, in collaborazione con FIPTES – Federazione italiana professionisti del Trekkincittà e del turismo esperienziale. Un’importante riflessione sulla necessità di nuove competenze per affrontare le sfide del futuro a partire dal turismo rigenerativo che si propone come modello innovativo che va oltre la semplice sostenibilità, mirando a lasciare un impatto positivo sulle comunità locali e sull’ambiente.

AUTORE. Patrizia Vivona