La dottoressa Mariagrazia Morici, 42 anni, di Castelvetrano è il nuovo direttore sanitario dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. La Morici, laureata in Medicina e specializzata in Igiene e medicina preventiva, sino a qualche settimana addietro, è stata vice di Giuseppe Morana che ha diretto il presidio ospedaliero a scavalco, essendo titolare all’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo. La Morici ha ricevuto il primo incarico in Asp Trapani nel 2013, poi ha avuto esperienze professionali presso l’ospedale Civico di Palermo, il “Cannizzaro” di Catania e ha lavorato anche al Centro trasfusionale dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Presso l’Asp Trapani la Morici ricopre anche il ruolo di Risk manager, posizione abbastanza delicata visto che è la figura che deve individuare e analizzare i potenziali rischi in cui può incorrere l’azienda e che possono comprometterne il raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi nel breve, medio e lungo termine.

AUTORE. Redazione